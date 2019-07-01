وزيرة الداخلية: القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها والطرقات يجب أن تفتح والمهم تهدئة النفوس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2019 - 00:56

وزيرة الداخلية: القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها والطرقات يجب أن تفتح والمهم تهدئة النفوس

منذ 3 ساعة 30 June، 2019
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