تيمور جنبلاط: ما جرى في الجبل اليوم يؤكد أن الإخلال بالتوازنات لعبة خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2019 - 00:56
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مقتل عنصرين من الحزب الديمقراطي خلال اطلاق نار استهدف موكب الوزير صالح الغريب في قبرشمون
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن يدعو أبناء الطائفة الى الهدوء وعدم السماح بتحقيق أهداف المغرضين
الغريب: ما حدث في قبرشمون كان كميناً مسلحاً ومحاولة اغتيال واضحة وإطلاق النار على الموكب كان موجهاً الى الرؤوس
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان: الجبل ليس كانتونا لفريق بل للجميع ولا يوم كنا نحن أصحاب فتنة فيه
الوزير السابق وئام وهاب: ما حصل كان محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب حيث كان هناك كمين مسبق الإعداد
جنبلاط: لن ادخل في أي سجال اعلامي حول ما جرى واطالب بالتحقيق حول ما جرى بعيدا عن الابواق الاعلامية
اعادة فتح اوتوستراد خلدة في الاتجاهين بعد قطعها لبعض الوقت من قبل محتجين بالاطارات المشتعلة
رئيس الجمهورية يجري اتصالات لضبط الوضع في منطقة عاليه ويدعو المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع قبل ظهر غد في بعبدا
الحزب التقدمي الإشتراكي: الحادث الذي وقع في منطقة الغرب لن يزعزع بنيان المصالحة التاريخية الراسخة التي باتت من المسلمات
مؤتمر صحافي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ظهر الاثنين في خلدة
شيخ عقل الموحدين الدروز يطالب إجراء تحقيق شفاف في ما حصل وتبيان الأمور على حقيقتها حقنا للدماء
التيار الوطني الحر: نعزي المير طلال ارسلان والحزب الديمقراطي بشهدائه ونطلب من اهلنا في عاليه الابتعاد عن اي احتكاك
وفاة سماحة السيد محمد علي فضل الله وحدد موعد التشييع بعد صلاة الظهر في مدينة بنت جبيل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين
كيم جونغ أون: نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل
دونالد ترامب: قطع خط الحدود تقدم كبير وستحصل الكثير من الامور المهمة والايجابية
إعلام الأسرى: محكمة العدو الصهيوني تمدد اعتقال 8 شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة
سلطات العدو الصهيوني تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي من منزله بالقدس المحتلة فجر الأحد
محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة تصادق على شرعنة وتأهيل الفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
مقتل وجرح عدد من مسلحي العدوان السعودي الامريكي في عملية للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في نجران
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تنفذ عملية على مواقع العدوان في الضالع ويحققون اصابات مباشرة
تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى تنديدا بالمجلس العسكري وللمطالبة بسلطة مدنية
مندوب إيران في منظمة الأمم المتحدة مجيد روانجي: الآلية المالية الأوروبية للتجارة مع إيران في وضعها الحالي غير كافية
بيان ائتلاف 14 فبراير: شعبانا البحراني والفلسطيني بموقفهما الضاغط والمشرف والرافض لصفقة ترامب أفرغاها من شكلها ومضمونها
تيمور جنبلاط: ما جرى في الجبل اليوم يؤكد أن الإخلال بالتوازنات لعبة خطيرة
منذ 3 ساعة
30 June، 2019
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