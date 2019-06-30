اعادة فتح #اوتوستراد_خلدة بالاتجاهين (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2019 - 21:37
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مقتل عنصرين من الحزب الديمقراطي خلال اطلاق نار استهدف موكب الوزير صالح الغريب في قبرشمون
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن يدعو أبناء الطائفة الى الهدوء وعدم السماح بتحقيق أهداف المغرضين
الغريب: ما حدث في قبرشمون كان كميناً مسلحاً ومحاولة اغتيال واضحة وإطلاق النار على الموكب كان موجهاً الى الرؤوس
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان: الجبل ليس كانتونا لفريق بل للجميع ولا يوم كنا نحن أصحاب فتنة فيه
الوزير السابق وئام وهاب: ما حصل كان محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب حيث كان هناك كمين مسبق الإعداد
اعادة فتح #اوتوستراد_خلدة بالاتجاهين (مراسل المنار)
منذ 39 mins
30 June، 2019
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