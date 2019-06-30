اعادة فتح #اوتوستراد_خلدة بالاتجاهين (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2019 - 21:37

اعادة فتح #اوتوستراد_خلدة بالاتجاهين (مراسل المنار)

منذ 39 mins 30 June، 2019
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