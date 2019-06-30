قادة #الاحتجاجات_في_السودان يدعون المتظاهرين للتوجه الى القصر الجمهوري (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2019 - 17:47

قادة #الاحتجاجات_في_السودان يدعون المتظاهرين للتوجه الى القصر الجمهوري (ا ف ب)

منذ 6 mins 30 June، 2019
أخبار موقع المنار

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