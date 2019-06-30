بيسكوف : سمعنا لأول مرة عن رغبة ترامب في تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 30 2019 - 17:47

بيسكوف : سمعنا لأول مرة عن رغبة ترامب في تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية

منذ 1 ساعة 30 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة