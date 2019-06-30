بيسكوف: بوتين وترامب تحدثا بثقة عن استمرار الاتصالات رفيعة المستوى

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “أبدى ولأول مرة خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، نيته في تكثيف الحوار البناء مع روسيا، وأن بوتين وترامب تحدثا بثقة عن مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى”. وقال بيسكوف، خلال برنامج يذاع على قناة “روسيا 1″، “لقد أعرب الرئيس الأميركي عن عزمه تكثيف الحوار. ماذا عن بوتين؟ لقد تحدث منذ فترة طويلة عن رغبته في أن يسلك طريق تطبيع العلاقات وتنميتها. لكنه قال أيضاً إنه بدون المعاملة بالمثل من جانب أميركا، فمع الأسف، لن يكون هناك حديث عن ذلك. الآن نسمع ولأول مرة هذه الرغبة المتبادلة من الرئيس الأميركي”. وأضاف بيسكوف “لقد تحدث بوتين وترامب بثقة عن مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى”.

وعن تعليق ترامب على العلاقات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة، قال بيسكوف “لقد عبر ترامب عن أسفه لأن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة أدنى من حجم التجارة بين روسيا والصين على سبيل المثال. وقال ترامب إنه يتعين علينا القيام بشيء ما، وخلال الاجتماع، أعطى تعليمات لزملائه حتى يتمكن مع نظيره الروسي – في هذه الحالة (نائب رئيس الوزراء، وزير المالية أنتون) سيلوانوف – من النظر في العوامل، التي تمثل قيودا على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وواشنطن”.

وكان الرئيسان الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو، وقد استمر لقاؤهما لمدة ساعة ونصف الساعة، حيث بحثا عددا من القضايا الملحة على الساحة الدولية. وقد وجه الرئيس الروسي الدعوة لنظيره الأميركي لزيارة روسيا خلال الاحتفالات بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية