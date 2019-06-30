التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على محردة والعزيزية وبريديج بريف حماة

واصل إرهابيو “جبهة النصرة” اعتداءاتهم على المدنيين وممتلكاتهم في قرى وبلدات ريف حماة، حيث استهدفوا صباح الأحد الأحياء السكنية في مدينة محردة ومنازل الأهالي في قريتي العزيزية وبريديج بريف حماة الشمالي. وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” في حماة بوقوع دمار في منازل الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة في مدينة محردة وقريتي العزيزية وبريديج شمال غرب حماة جراء سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “النصرة” من بلدة اللطامنة بالريف الشمالي.

وأشارت “سانا” إلى أن قوات الجيش السوري المتمركزة شمال مدينة محردة ردت على مصادر الاعتداءات مستهدفة منصات إطلاق الصواريخ ومقرات لإرهابيي التنظيم التكفيري داخل بلدة اللطامنة موقعة قتلى ومصابين في صفوفهم.

المصدر: وكالة سانا - سوريا