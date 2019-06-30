نتنياهو: سنمارس ضغوطاً أكبر على حماس وقد نضطر لعملية عسكرية

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الأحد أن كيانه الغاصب فرضت عقوبات على غزة مؤخراً أبرزها وقف إدخال الوقود، وإن لزم الأمر مستقبلاً سنستخدم إجراءات أكثر صعوبة”، وتابع “قد نضطر للقيام بعملية عسكرية في نهاية الامر”. وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة “لست معجباً بانتقادات المعارضة الموجهة للحكومة حول التعامل مع غزة” ومن يطالبنا بعملية عسكرية في غزة هم أول من سينتقدنا حال قمنا بها”. وتابع “اتفهم معاناة سكان غلاف غزة، ونعمل بقدر الإمكان على تخفيفها” على حد زعمه. وفي تعليقه على مؤتمر البحرين، قال “وزير خارجية البحرين أخبرني عقب ورشة المنامة الأخيرة أن “إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، والشعب اليهودي جزء من وسطنا”، مضيفاً “اليوم نحن أقرب للدول العربية مما كنا”، حسب زعمه.

المصدر: فلسطين اليوم