قوى الامن: القبض على تاجر مخدرات في منطقة تحويطة الغدير

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “استكمالا للعمليات التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بمجال مكافحة المخدرات، وبخاصة بعد تفشي ظاهرة ترويج هذه المواد في مناطق عدة من ضاحية بيروت الجنوبية، توافرت معلومات لهذه الشعبة عن نشاط أحد مروجي مادة الهيرويين في منطقة تحويطة الغدير، ويدعى: ا. ح. (مواليد عام 1991، لبناني) وهو من الأشخاص الخطرين ومسلح بصورة مستمرة، ومطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدرات.

وبتاريخ 27/6/2019 ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت قوة تابعة لشعبة المعلومات في عملية نوعية وخاطفة من توقيفه، وضبطت بحوزته مسدسا حربيا، وبتفتيش مكان اقامته عثر على /19/ ظرفا بداخله مادة الهيرويين ومبلغ مالي. كما اوقفت اثنين من زبائنه صودف حضورهما لشراء المخدرات، وهما: ج. خ. (مواليد عام 1994، لبنانية) ا. ز. (مواليد عام 1986، لبناني) وتبين ان بحق الأخير مذكرة القاء قبض بجرم سرقة.

وبالتحقيق معهم، اعترف: الأول بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن وبتعاطيها، كما اعترف الثانية والثالث بتعاطي المخدرات. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام