طقس لبنان…الحرارة الى مزيد من الارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين.

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يوم غد الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. الثلاثاء: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الأرز من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية ،سرعتها بين 8 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 53:19 ساعة غروب الشمس: 30:05

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام