سلاح الجو المسير يقصف مطار جيزان ويعطل الملاحة الجوية

شن سلاح الجو المسير اليمني مساء اليوم السبت، عدة هجمات بطائرات قاصف2k على مطار جيزان استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى بالمطار. وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العمليات الهجومية بطائرات قاصف أصابت أهدافها بدقة عالية وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأوضح العميد سريع أن القوات اليمنية ستستمر في استهداف كافة المواقع والمنشئات العسكرية التابعة للعدو ومن ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية، ومنها تقلع الطائرات الحربية والمروحيات لقصف اليمن، كونها تعتبر أهدافاً مشروعة للجيش اليمني.

المصدر: المسيرة نت