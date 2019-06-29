الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون تجمعات لقوى العدوان السعودي في الربوعة بعسير بصاروخ زلزال1 على وسقوط قتلى وجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2019 - 22:02
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الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون تجمعات لقوى العدوان السعودي في الربوعة بعسير بصاروخ زلزال1 على وسقوط قتلى وجرحى
منذ 23 mins
29 June، 2019
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