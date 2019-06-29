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June 29 2019 - 20:32

ثلاث وفيات إضافية في فرنسا بسبب موجة الحر

منذ 37 mins 29 June، 2019
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

تسببت موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب فرنسا بوفاة ثلاثة أشخاص إضافيين في جنوب البلاد وشرقها، كما أفادت السلطات السبت، ما يرفع عدد ضحايا الحر في فرنسا إلى أربع.

وفي إقليم فوكلوز الذي أعلنت فيه حال تأهب قصوى مع تجاوز درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية الجمعة، نقل ستة أشخاص يعانون ارتفاعا في الحرارة إلى المستشفى منذ الجمعة وتوفي أحدهم، فيما آخر “حاله حرجة”، كما أكدت سلطات الإقليم.

ولا يزال الإقليم السبت في حال تيقظ “برتقالية” بسبب موجة الحر، وحذرت سلطات الإقليم من “خطر وقوع عواصف رعدية معتدلة أو عنيفة مع تساقط برد في بعض الأماكن”.

بالإضافة إلى ذلك، توفي شخصان الخميس في مدينة سيرناي في شرق فرنسا، واوضح رئيس البلدية ميشال سوردي أنهما رجل ثمانيني وعامل ثلاثيني، أصيبا بإعياء مرتبط على الأرجح بموجة الحر.

وتوفي الخميس أيضا عامل بناء يبلغ من العمر 33 عاما كان يعمل على سطح أحد المنازل في غرب البلاد.

ومنذ بدء موجة الحر الاثنين في أوروبا، توفي ثمانية أشخاص، أربعة منهم في فرنسا، واثنان في إسبانيا واثنان في إيطاليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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