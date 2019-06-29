الرئاسة الفلسطينية: تهديد ووعيد ترامب لا يجديان مع الشعب الفلسطيني وهو لم يع الدرس من مؤتمر البحرين

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي في مدينة أوساكا اليابانية غير مشجعة.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن ما جاء على لسان ترامب يشير إلى أن واشنطن لم تع درس فشل “ورشة المنامة”.

وأكد أن الفشل الذريع الذي منيت به “ورشة المنامة” رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها إدارة ترامب مع الجميع، يجب أن يشكل رسالة واضحة للرئيس الأمريكي وإدارته بأن سياسة الإملاءات والتهديد والوعيد لم تعد تجدي مع الشعب الصامد وقيادته الشرعية برئاسة محمود عباس، التي رفضت كل الصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الوطنية.

وتابع أبو ردينة قائلا: “الرئيس الأمريكي يعتمد على فريق منحاز بشكل كامل لإسرائيل، ولا يمكن لهذا الفريق المنحاز بهذا الشكل أن يقدم حلولا يمكن أن تؤدي الى تحقيق السلام الدائم والعادل”.

وأكد أبو ردينة أن مواقف القيادة الفلسطينية مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.

وبين الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن الحقوق الفلسطينية لا تباع ولا تشترى ولا يمكن لأي كان في العالم أن يجبر الفلسطينيين على التنازل عن حقوهم، مهما كانت التحديات أو الإغراءات، مشيرا إلى أن “الطريق إلى تحقيق السلام واضح، ويجب أن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لا على أوهام اقتصادية تستبدل الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام”.

المصدر: وكالة وفا