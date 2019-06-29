“طالبان” تأمل في التوصل إلى صفقة سلام مع الولايات المتحدة في غضون شهرين

أعرب المتحدث باسم حركة “طالبان” الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، عن أمل الحركة في إمكانية توصلها إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في غضون شهرين.

وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية، علق مجاهد على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعرب، الثلاثاء الماضي، عن أمله في أن يعقد الطرفان اتفاق سلام قبل حلول 1 سبتمبر المقبل. وقال المتحدث باسم الحركة: “بما أن الولايات المتحدة قالت إن صفقة السلام يمكن التوصل إليها قبل 1 سبتمبر، فنحن أيضا نأمل أن تؤتي المحادثات ثمارها في غضون 60 أو 70 يوما”.

ولطالما رفضت “طالبان” محاورة الحكومة الأفغانية، وهو المطلب الأمريكي الأول، لكنها أكدت انفتاحها على اتخاذ موقف أكثر مرونة بعد تحديد جدول انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة: “الأهم في المحادثات هو تحقيق اختراق حول موضوع القوات الأجنبية”، مشيرا إلى معارضة “طالبان” “لوجود قوة عسكرية واحدة في البلاد”.

كما أكد مجاهد أن “طالبان” تحاول تسوية خلافاتها مع معارضيها السياسيين قبل توقيع اتفاق سلام، وأن الحركة مستعدة حتى لمحاورة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بصفته مواطنا فرديا.

وفي وقت سابق، أورد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن الجولة السابعة من المفاوضات بين الولايات المتحدة و”طالبان” ستجري، في 29 يونيو، في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالة سبوتنيك