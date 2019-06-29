أبو فاعور أطلق حملة الكشف على مصانع على حوض الليطاني: سنتخذ إجراءات اذا اضطررنا

أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور، خلال إطلاقه حملة الكشف على مصانع الفئة الرابعة والخامسة على حوض الليطاني بعد انتهاء المهلة المعطاة من وزارة الصناعة، الى ان الوزارة “سبق وحددت موعدا نهائيا في الثامن والعشرين من الشهر الحالي لانتهاء المهل لمصانع الفئة الرابعة والخامسة للقيام بمعالجة الصرف الصحي، وبالتالي عدم رمي بقايا المعامل في نهر الليطاني”.

وقال بعد جولة في معامل اختيرت بشكل عشوائي، ورافقته فيها منسقة لجنة الكشف على الليطاني جويس الحداد مع فريق من الوزارة: “انتهت المهلة بالامس، وتأتي الجولة اليوم لإطلاق الحملة الفعلية للكشف على المصانع، من التزم بهذه المهلة ومن لم يلتزم، حيث تم الكشف اليوم على اربعة مصانع تم اختيارها عشوائيا وهي تعتبر مصانع كبيرة رغم ان رخصتها فئة رابعة وخامسة”.

وتابع: “الامر المريح والجيد ان المصانع الاربعة التي تم الكشف عليها قامت بانشاء محطات تكرير للصرف الصحي، وبعض هذه المحطات اعطت نتائج باهرة وبعضها الآخر بحاجة لتعديلات بسيطة، ولكن الواضح ان هناك نية سليمة عند اصحاب المصانع بالالتزام وهو امر مشجع، يجعلنا نتشجع اكثر بان الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة ستقود الى نتائج ايجابية في معالجة التلوث الصناعي في نهر الليطاني”.

أضاف: “في المرحلة الثانية ستقوم الفرق في وزارة الصناعة بأخذ عينات من المياه التي تخرج بشكل نهائي من محطات التكرير، وسيتم فحصها لنرى النتائج اذا كانت مطابقة او غير مطابقة للمواصفات التي تريدها الوزارة، واهم امر ان هناك نية ايجابية سليمة للمعالجة”.

وأردف: “اذا كان هناك اية تعديلات، سيعود هذا الفريق ويقدم التعديلات والارشادات الى اصحاب المصانع للالتزام بها”.

ولفت الى ان “هناك محطات ممتازة تعالج المياه المبتذلة بشكل نهائي”، مشيرا الى “استثمار منفذ في احدى المحطات بكلفة لا تتجاوز ال20 ألف دولار على معمل كبير، فلا يمكن للصناعيين القول انه ليس لدينا امكانات ولا مجال للاستثمارات”.

وقال: “ما يهمني ان اؤكده اليوم ان النتائج ايجابية والكشوفات سوف تستمر وسيتم الكشف على كل معامل الفئتين الرابعة والخامسة، من التزم نشكره ونكمل معه العمل الايجابي ومن لم يلتزم ستتخذ الاجراءات بحقه، ولكن نستطيع القول اليوم بكثير من الثقة، ان اجراءات معالجة التلوث الصناعي في نهر الليطاني قد انطلقت بشكل ايجابي جدا”.

وذكر أبو فاعور المصانع من فئات أخرى انه “بعد شهر ستنتهي مهلة الفئة الثالثة، وفي الشهر التاسع ستنتهي مهلة الفئتين الاولى والثانية، ونتمنى ألا يجبرنا احد على ان نتخذ قرارا لا نحب ان نتخذه بإقفال اي مصنع، ولكن اذا ما اضطررنا الى هكذا اجراءات فسوف نتخذها، لان الوقت يداهمنا”. كما ذكر بتعهد وزارة الصناعة بأنه “في آخر شهر أيلول ندخل في مرحلة صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام