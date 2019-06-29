اسامة سعد لطلاب من اللبنانية: تحرك الاساتذة يبشر باستعادة الجامعة لموقعها المركزي والوطني

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه بالمجلس النيابي، وفدا من طلاب الجامعة اللبنانية، وبحث معه في التحرك الأخير للأساتذة والطلبة وأبعاده ونتائجه، وأوضاع الجامعة في مختلف المجالات، ومن بينها “مصادرة السلطة لاستقلالية الجامعة، وتحويلها مجالا للمحاصصة الطائفية والحزبية بين أطراف السلطة، والتضييق المالي عليها، ومحاولات الاقتطاع من الحقوق المكتسبة للأساتذة”، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لسعد.

وشدد المجتمعون على “أهمية تحرك الأساتذة،الذي يهدف إلى رفع شأن الجامعة الوطنية”، كما جرى التنويه “بتحرك الطلبة الذي واجه بكل شجاعة هيمنة أطراف السلطة المفروضة قسرا على الكليات والمعاهد والفروع”.

وانتقد سعد “إهمال السلطة للجامعة اللبنانية لمصلحة التعليم الجامعي الخاص”، وإذ دعا إلى تعزيز أوضاع الجامعة على مختلف الصعد، رأى “أن التحرك الأخير الذي تم رغم كل مساعي أطراف السلطة لمنعه، إنما يبشر بإنطلاقة جديدة لحركة نقابية وطلابية مستقلة، كما يبشر باستعادة الجامعة لموقعها المركزي، على مختلف الصعد الطلابية والنقابية والوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام