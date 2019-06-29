اليمن : مسيرة حاشدة لأبناء مديرية قعطبة في الضالع بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2019 - 19:00

اليمن : مسيرة حاشدة لأبناء مديرية قعطبة في الضالع بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة

منذ 48 mins 29 June، 2019
الضالع
اليمن - عربي وإقليمي

خرج أبناء مديرية قعطبة بمحافظة الضالع اليمنية في مسيرة حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

المشاركون في المسيرة أكدوا استمرارهم في المضي على الطريق المناهض لقوى الإستكبار ومشاريعها التدميرية للأمة ومقدراتها ومقدساتها، معلنين براءتهم من أعداء الأمة ومن التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤكدين وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

الحاضرون عبروا عن سخطهم تجاه ما حصل من تخاذل للأنظمة العربية تجاه فلسطين وشعبها مشددين في الوقت ذاته على مواصلة درب الجهاد إلى جانب مجاهدي الجيش واللجان في دحر قوى العدوان والمنافقين من البلاد.

المصدر: المسيرة

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