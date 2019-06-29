بوتين: روسيا تجري حوارا مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وهناك تنسيق لمكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن موسكو تجري حواراً مع الولايات المتحدة بشأن سوريا، وهناك تنسيق جيد لإجراءات مكافحة الإرهاب، حيث لا يزال يوجد بعض المناطق.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا: “نحن دائما في حوار مع شركائنا الأمريكيين، لقد أقمنا اتصالات جيدة ومباشرة، كما يقولون، على الأرض، وننسق إجراءاتنا وجهودنا لمكافحة الإرهاب – لا تزال هناك بعض الجيوب”.

وفي وقت سابق اعلن المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة على اتصال مع روسيا بشأن سوريا على جميع المستويات، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى الاتفاق.

المصدر: سبوتنيك