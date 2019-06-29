حفتر يتوعد باستهداف السفن والمصالح التركية في ليبيا وأوردوغان يعلن: سنتخذ التدابير اللازمة

توعد المشير خليفة حفتر اليوم السبت باستهداف المصالح التركية في ليبيا، متهماً أنقرة بتقديم الدعم العسكري لخصومه قوات حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري “قوات حفتر ستضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا”.

واتّهم المسماري أنقرة بالتدخّل في المعركة مباشرةً بجنودها وطائراتها وسفنها مشيرا إلى أن إمدادات من الأسلحة والذخيرة وصلت مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.

إلى ذلك، رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم على إعلان الجيش الوطني الليبي بالقول إنه بلاده ستتخذ التدابير اللازمة في حال كان صدور قرار كهذا من حفتر.

المصدر: المسيرة