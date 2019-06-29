فرنسا تعاني في سادس أيام موجة الحر التي تضرب جزءا كبيرا من أوروبا

تشهد فرنسا السبت درجات حرارة مرتفعة خاصة في باريس غداة تسجيل البلاد درجة غير مسبوقة في هذا الشهر من السنة، ذلك في سادس أيام موجات الحر التي ترهق جزءا كبيرا من أوروبا الغربية.

وأدت موجة الحر ذات الحدة الاستثنائية لشهر حزيران/يونيو إلى وقوع حرائق وتسجيل ضحايا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وللمرة الأولى منذ بدء تسجيل استبيانات الطقس في القرن التاسع عشر، سجل معهد الأرصاد الجوية الفرنسي-“متيو-فرانس” الجمعة درجة 45.9 مئوية في منطقة لو غار، وهي إحدى المناطق الأربع في جنوب فرنسا التي أدرجها المعهد في خانة الإنذار الأقصى، “حذر، درجة حمراء”.

وحطم هذا الرقم درجة 44.1 كان جرى تسجيلها في آب/اغسطس 2003 في المنطقة نفسها، وقال “متيو فرانس” إن هذه الدرجة مماثلة لدرجة “يمكن أن نشهدها في يوم آب/أغسطس عادي في وادي الموت” في كاليفورنيا.

وجرى الإعلان عن ستين حريقا مرتبطا بالحرارة الشديدة. اجتاحت في مجملها أكثر من 600 هكتار ونحو عشرة منازل، فيما تحرك 750 رجل إطفاء للتعامل معها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية