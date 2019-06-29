قوى الامن: توقيف شخص ينشل حقائب السيدات

أوقفت قوى الامن الداخلي اللبناني احد الاشخاص لارتكاب جرائم نشل بواسطة دراجة نارية في العاصمة بيروت.

وقالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان لها السبت “حصلت في الآونة الاخيرة عمليات نشل حقائب نسائية عدة في مدينة بيروت وبخاصة في مناطق: الاشرفية، النهر والجميزة”.

وتابع البيان “على الأثر، كثفت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية تحرياتها واستقصاءتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه بتاريخ 27/06/2019 في محلة البسطة، ويدعى ح. ع. (مواليد 1984لبناني) كما ضبطت الدراجة الآلية والخوذة التي كان يستخدمهما”، واوضح ان “الموقوف تبين انه من اصحاب السوابق في مجال النشل والسرقة وتعاطي المخدرات”.

واضاف البيان “بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على /8/ عمليات نشل حقائب نسائية في بيروت، فحجزت الدراجة الآلية، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته”، وتابع “لذلك وبناء لإشارته، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين تعرفوا على الآلية والخوذة ووقعوا ضحية اعمال مماثلة، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام