ما هو سبب موجات الحر الأوروبية؟

سجلت فرنسا أعلى درجة حرارة في تاريخها وسط موجة حارة أوروبية دفعت الحكومات إلى إصدار تنبيهات صحية، وحثت الناس على الحفاظ على هدوئهم.

وفقد العديد من الناس حياتهم وسط درجات الحرارة المرتفعة، وتسببت موجة الحر أيضًا في حدوث فيضانات مفاجئة وحرائق في الغابات وطائرات مؤرضة ومسارات للقطار الملتوية، وأدت إلى إغلاق المدارس وتحذيرات حول جودة الهواء، ووصلت درجات الحرارة في فرنسا إلى رقم قياسي بلغ 44.3 درجة مئوية يوم أمس الجمعة ، حيث استمرت دول أخرى في القارة تحت وطأة الحرارة.

في ألمانيا، يملأ الناس زجاجات المياه الساخنة، ويضعونها في مجمدات ثم يأخذونها إلى الفراش.

وأقامت فرنسا نوافير مياه مؤقتة في المناطق المبنية وتسمح للمسابح العامة بفتح أبوابها في وقت متأخر من الليل.

لماذا يحدث هذا الآن؟

تحدث موجات الحرارة في جميع أنحاء شمال أوروبا عندما يؤدي ارتفاع الضغط الجوي إلى سحب الهواء الساخن من شمال إفريقيا والبرتغال وإسبانيا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة. في هذه الحالة، جاء الهواء الساخن بشكل استثنائي من الصحراء.

وقال تيموثي هيوسون ، الذي يقود فريق تنبؤات في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF)، إن السماء الصافية تعني أن أشعة الشمس القوية في يونيو تزيد درجات الحرارة، وأضاف ان ظروف التربة الجافة تعني أنه كان هناك تبخر أقل مما يبرد الأرض عادة.

إن موجات الحرارة ليست غير شائعة، ولكن وفقًا لخبراء الطقس، تتضخم بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية ومن المحتمل أن تصبح أكثر تواتراً – أحد أكثر التأثيرات المتوقعة لمناخ الاحترار.

المصدر: اخبار الان