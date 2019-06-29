الخارجية الفلسطينية: إدارة ترامب تثبت يوميا تمسكها بمعاداة شعبنا

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية “المخططات الاستعمارية التهويدية الهادفة الى استبدال الواقع القائم في القدس المحتلة ومحيط بلدتها القديمة”.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية السبت ان “الحضور الامريكي والاحتفال بالنشاطات التهويدية في القدس الشرقية المحتلة هو نشاط عدائي ضد الفلسطينيين وانصهار فاضح في مخططات اليمين الحاكم في اسرائيل واستكمال للقرارات والمواقف المنحازة لدولة الاحتلال والمعادية للشرعية الدولية وقراراتها”.

وأشارت الخارجية الفلسطينية الى ان “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثبت يوميا تمسكها بمعاداة الشعب الفلسطيني واصرارها على إنكار حقوقه الوطنية العادلة وانتمائها والتصاقها اللامحدود بالمشروع الاستعماري الاستيطاني الذي يقوده اليمين المتطرف في دولة الاحتلال”.

المصدر: وكالة معاً