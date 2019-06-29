ترامب: نقاشاتنا مع الرئيس الروسي كانت ممتازة

نوه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمحادثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتابع “النقاشات مع الرئيس بوتين كانت ممتازة جدا”، مؤكدا ضرورة تحسين ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

وقال ترامب السبت على هامش قمة العشرين في اليابان “أجرينا نقاشات ممتازة جدا مع الرئيس بوتين”، وتابع ان “الروس يريدون التبادل تجاريا مع الولايات المتحدة ولديهم منتجات رائعة وأرض خصبة والكثير من البترول والمعادن التي نريدها”.

وأضاف ترامب “أرى أنه يمكننا أن نقوم بعمل مذهل مع الروس لكن التبادل التجاري بيننا مقداره قليل جدا، لكن يمكننا أن نقوم بعمل مذهل”.

المصدر: سبوتنيك