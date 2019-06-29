الديتوكس الرقمي وفوائده للتخلص من إدمان التكنولوجيا

قد يتساءل كثيراً من الناس حول كيفية التخلص من إدمان التكنولوجيا الذي بات هاجساً يطارد الجميع …..

فبعد مشهد التطور التكنولوجي الملحوظ الذي تغلغل في نمط حياتنا كُليا، توالت فكرة ظهور حمية الديتوكس الرقمي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة , والتي تهدف إلى إعادة إحياء العلاقات الفعالة بين الأفراد، فضلا عن التخلص من إدمان الأجهزة الإلكترونية التي أثرت على التواصل بين البشر وأصبحت داء استفحل في العالم أجمع.

حمية الديتوكس الرقمي قائمة على الابتعاد عن كافة الاجهزة والإنفصال عن العالم الافتراضي، إلى جانب إطفاء الهاتف والأجهزة اللوحية الأخرى مثل الكمبيوتر وغيرها لمدة زمنية محددة قد يصل حدها الأدنى إلى ٢٤ ساعة و حدها الأقصى إلى ٧٢ ساعة، إذ تعتبر هذه المرحلة فرصة سانحة للإبتعاد عن التكنولوجيا وشحن الطاقة الإيجابية.

ويعد الديتوكس الرقمي وسيلة تساهم في معالجة الادمان على الانترنت ، تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت مصدرللإكتئاب وعامل إحباط.

ومن جانب صحي أخر شدد اختصاصيو الصحة العقلية بمستشفى ألكسندر سانت جوزيف بالعاصمة الألمانية برلين على أهمية إجراء الديتوكس الرقمي من فترة لأخرى إذ يساعد على حماية الدماغ، بشكل فعال ضد الأضرار التي تحدث بسبب ‫التدفق المستمر للمعلومات.

ولتسهيل العملية اختُرعت مجموعة من التطبيقات التي تساند مدمني وسائل التواصل الإجتماعي للتغلّب على إدمانهم، ومن تلك التطبيقات تطبيق breakfree الذي يمكّن مستخدمه من مراقبة الوقت الذي يمضيه في استعمال هاتفه، فيكتشف نسبة الإدمان، وذلك عن طريق تعيين الوقت الذي يرغب أن يمضيه على تطبيقات الهواتف والسيطرة عليه.

المصدر: اخبار الان