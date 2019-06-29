مقرر أممي: “صفقة القرن” ستفشل

أكد المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك أن “صفقة القرن الأمريكية ستفشل كسابقاتها، إن لم تتضمن 6 مبادئ أساسية أبرزها حق عودة اللاجئين”.

وقال المقرر الأممي في بيان له إن “أية خطة سلام يجب أن تتضمن 6 مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير والمستوطنات والقدس وحق عودة اللاجئين والأمن وحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في المساواة والحركة والتعبير وتكوين الجمعيات وكذلك التحرر من التمييز”.

وأكد المقرر الأممي أن “أي خطة سلام بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى صفقة القرن ستتحطم على صخور الواقع السياسي، ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائما”.

المصدر: فلسطين اليوم