بوتين: اللقاء مع ترامب كان مثمرا وننسق بشكل وثيق مع الاتراك بشأن سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “نعمل بشكل دائم ووثيق مع شركائنا الأتراك للتنسيق بشأن سوريا”، وتابع “لم أناقش الملف السوري خلال لقائي مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب”، واعتبر ان “اللقاء مع ترامب كان مثمرا”.

واضاف بويتن في حديث له على هاشم قمة محموعة العشرين المنعقدة في اليابا السبت ان “وزارتي الدفاع والخارجية في روسيا ونظيرتيهما في الولايات المتحدة الاميركية سيجرون محادثات تتعلق بإمكانية تمديد معاهدة الصواريخ”.

من جهة ثانية، قال بوتين “تباحثت مع ولي عهد السعودي محمد بن سلمان في مسألة تقليص استخراج النفط”.