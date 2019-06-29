ترامب: ملتزمون بالقتال مع اليابان إذا ما تعرضت لأي هجوم لكن الاتفاق الأمني غير منصف

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب “التزام الولايات المتحدة الأميركية بالقتال إلى جانب اليابان حال تعرضها لأي هجوم”، وطالب “طوكيو بالقتال إلى جانب واشنطن في المقابل”.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي السبت من أوساكا اليابانية إجابة عن سؤال حول تخطيطه الانسحاب من الاتفاق الأمني المبرم بين واشنطن وطوكيو “لا أفكر في ذلك مطلقا”، وتابع “أقول بأن الاتفاق غير منصف فقط”.

وأضاف ترامب “إذا ما هاجم أحد اليابان سوف نقاتله معها بكل قوة ونحن ملتزمون بالقتال معها”، وأوضح “لكن كل اتفاق يجب أن يكون منصفا، فإذا هاجم احد الولايات المتحدة فيجب أن ينضموا إلينا”، وتابع “لن يهاجمنا أحد لكن إذا ما حدث ذلك فيجب عليهم أن يكونوا معنا، كما نساعدهم عليهم أن يساعدونا ولن يكون لديهم مشكلة في ذلك”.