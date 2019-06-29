بوتين: نعمل بشكل دائم ووثيق مع شركائنا الأتراك للتنسيق بشأن سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2019 - 11:25
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مواجهات ليلا بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في العيسوية بالقدس المحتلة
قوات العدو الصهيوني تعتقل 19 وتصيب 50 فلسطينيا في مواجهات العيسوية
المقرر الاممي مايكل لينك: صفقة القرن الاميركية ستفشل بسبب حق اللاجئين والقدس والمستوطنات
بوتين: نعمل بشكل دائم ووثيق مع شركائنا الأتراك للتنسيق بشأن سوريا
منذ 40 mins
29 June، 2019
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