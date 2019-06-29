بوتين: نعمل بشكل دائم ووثيق مع شركائنا الأتراك للتنسيق بشأن سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2019 - 11:25

بوتين: نعمل بشكل دائم ووثيق مع شركائنا الأتراك للتنسيق بشأن سوريا

منذ 40 mins 29 June، 2019
أخبار موقع المنار

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