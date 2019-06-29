بوتين: وزارتي الدفاع والخارجية في روسيا وامريكا سيجرون محادثات تتعلق بإمكانية تمديد معاهدة الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2019 - 11:25

بوتين: وزارتي الدفاع والخارجية في روسيا وامريكا سيجرون محادثات تتعلق بإمكانية تمديد معاهدة الصواريخ

منذ 42 mins 29 June، 2019
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