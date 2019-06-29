أبل تلجأ للصين لتصنيع حاسوبها الجديد ماك برو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2019 - 11:25

أبل تلجأ للصين لتصنيع حاسوبها الجديد ماك برو

منذ 25 mins 29 June، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شركة “أبل” ستقوم بتصنيع حاسوبها الجديد ماك برو في الصين، مبتعدة عن خط التجميع الأميركي الذي كانت تستخدمه لذلك المنتج في السنوات الأخيرة.

ونشرت الصحيفة عن الخطة أمس الجمعة، نقلا عن أشخاص على دراية بهذه الخطوة لم تذكر هوياتهم، وأصدرت الشركة  بيانا قالت فيه إن جهاز ماك برو الجديد سيتم تصميمه وهندسته في ولاية كاليفورنيا، لكنها لم تذكر أين سيتم تجميعه.

وتجمع أبل ماك برو في أوستن بولاية تكساس منذ عام 2013 كجزء من التزام بقيمة 100 مليون دولار قام به الرئيس التنفيذي تيم كوك في مقابلة تلفزيونية وطنية.

وتقول الصحيفة إن جهاز ماك برو الجديد بقيمة 6000 دولار سيتم تجميعه في مصنع بالقرب من شنغهاي، وتصنع الشركة بالفعل جهاز آي فون ومعظم الأجهزة الأخرى في الصين.

المصدر: سكاي نيوز

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