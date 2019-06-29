ارسلان: سنكون في المرصاد لكل من يتطاول على اهل الدين

غرد رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” الأمير طلال ارسلان على صفحته على “تويتر”، بالقول “نستنكر ما تعرض له اصحاب لقمة العيش الكريمة من مشايخ ومدنيين في ضهر البيدر، هذا التعدي على كرامات الناس ولقمة عيش الناس من قبل بعض الموتورين لا يليق بالدولة وهيبتها، وليتذكر الجميع القول المأثور قطع الأرزاق من قطع الأعناق”.

أضاف: “ليتذكروا أيضا المثل الشهير الظلم بالسوية عدل بالرعية، سنكون في المرصاد لكل من يتطاول على الناس وبخاصة على أهل الدين وننبه من هذه الممارسات الشاذة ولا يجوز السكوت عن تلطي بعض المرتزقة والميليشيات وتجار الطوائف والمذاهب خلف الأجهزة الأمنية لتغطية موبقاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية