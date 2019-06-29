رئيس وزراء اليابان: زيارتي إلى إيران كانت بدعم من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مواصلة عمله من أجل تخفيف التوتر في منطقة الخليج، مشددا على أن زيارته السابقة إلى إيران كانت بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال آبي في مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين، اليوم السبت “نستمر في العمل من أجل تخفيف التوتر في المنطقة الخليج”، متابعا “هناك أصوات متصاعدة من القلق والتوتر المتزايد في مجموعة من الدول في الشرق الأوسط”.

وأضاف آبي “الرئيس الفرنسي ماكرون، وولي العهد السعودي، تحدثوا عن الجهود المبذولة من أجل تخفيف التوتر، لأن زيارتي كانت مدعومة من هؤلاء القادة وآخرين”، متابعا “بذلك جهدا من أجل تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، لصالح الأمن والسلم العالمي، واليابان لديها علاقة ممتازة مع إيران، وكذلك الولايات المتحدة، وأوروبا، والأمر ليس هينا لكننا نلعب دورا في هذه المسألة”.

المصدر: سبوتنيك