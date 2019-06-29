تركيا توافق على بيع أحد أكبر بنوكها لمصرف إماراتي عملاق

وافقت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية على طلب “بنك الإمارات دبي الوطني” لشراء معظم أسهم مصرف “دينيز” التركي.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أنها وافقت الخميس على طلب “بنك الإمارات دبي الوطني” شراء 99.85% من أسهم “دينيز بنك”.

وبينت وكالة “الأناضول” التركية أن الأسهم التي اشتراها “بنك الإمارات دبي الوطني” كانت مملوكة لـ “سبيربنك” الروسي، واتفق البنكان على بيعها مقابل 15.48 مليار ليرة تركية (2.77 مليار دولار).

و”دينيز بنك”، الذي يتخذ من تركيا مقرا له، هو خامس أكبر مصرف خاص في البلاد، ويبلغ حجم موجوداته 169.4 مليار ليرة تركية (30 مليار دولار).

ويزاول البنك التركي عملياته التشغيلية من خلال شبكة تضم 751 فرعا، منها 708 أفرع تقع في تركيا و43 في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين وموسكو وقبرص).

فيما يعتبر “بنك الإمارات دبي الوطني”، أكبر مصارف دبي من حيث القيمة السوقية، وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الأصول.

المصدر: وكالة الاناضول