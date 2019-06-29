خفر السواحل الليبي أنقذ نحو 400 مهاجر غير شرعي خلال 4 عمليات مختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 29 2019 - 06:51

خفر السواحل الليبي أنقذ نحو 400 مهاجر غير شرعي خلال 4 عمليات مختلفة

منذ 16 mins 29 June، 2019
9273553_1561751309
عربي وإقليمي - ليبيا

أعلن المتحدث باسم ​البحرية الليبية​ العميد أيوب قاسم، أنّ “​خفر السواحل​ تمكّن من إنقاذ أربع قوارب مطاطيّة على متنها 391 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل العاصمة ​طرابلس​، في أربع عمليّات خلال الأيام الماضية”.

وأوضح أنّ “عمليّة الانقاذ الأولى كانت لقارب يقلّ 117 مهاجرًا شمال زليتن، فيما تمّت العمليّة الثانية قبالة مدينة الخمس حيث كان يقلّ القارب 45 مهاجرًا”، مبيّنًا أنّ “في عمليّتي الإنقاذ الثالثة والرابعة، فقد نجحت دوريات خفر السواحل في إنقاذ مهاجرين على متن قاربين مطاطيّين يقلّان 97 و132 قبالة مدينة الخمس”.

ولفت إلى أنّ “معظم ​المهاجرين​ من جنسيات إفريقيّة، إضافة إلى بعض الآسيويّين بينهم اثنان من الليبيين، وتمّ نقل الجميع إلى مراكز إيواء مخصّصة للهجرة غير الشرعيّة”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة