خفر السواحل الليبي أنقذ نحو 400 مهاجر غير شرعي خلال 4 عمليات مختلفة

أعلن المتحدث باسم ​البحرية الليبية​ العميد أيوب قاسم، أنّ “​خفر السواحل​ تمكّن من إنقاذ أربع قوارب مطاطيّة على متنها 391 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل العاصمة ​طرابلس​، في أربع عمليّات خلال الأيام الماضية”.

وأوضح أنّ “عمليّة الانقاذ الأولى كانت لقارب يقلّ 117 مهاجرًا شمال زليتن، فيما تمّت العمليّة الثانية قبالة مدينة الخمس حيث كان يقلّ القارب 45 مهاجرًا”، مبيّنًا أنّ “في عمليّتي الإنقاذ الثالثة والرابعة، فقد نجحت دوريات خفر السواحل في إنقاذ مهاجرين على متن قاربين مطاطيّين يقلّان 97 و132 قبالة مدينة الخمس”.

ولفت إلى أنّ “معظم ​المهاجرين​ من جنسيات إفريقيّة، إضافة إلى بعض الآسيويّين بينهم اثنان من الليبيين، وتمّ نقل الجميع إلى مراكز إيواء مخصّصة للهجرة غير الشرعيّة”.

المصدر: وكالات