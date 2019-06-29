السلطات الإثيوبية تحتجز المتحدث باسم حزب سياسي أمهري

قال رئيس حزب يروج لمصالح العرقية الأمهرية في إثيوبيا إن السلطات ألقت القبض على المتحدث باسم الحزب، الجمعة.

وصرح رئيس الحزب ديسالن تشين لـ “رويترز”، بأن السلطات ألقت القبض على كريستيان تاديلي في أمهرة.

وأضاف أنه “ألقي القبض على المتحدث باسم حزبنا مع 3 أعضاء آخرين”، مشيرا إلى أنه يسعى للاتصال بالمسؤولين الإقليميين لإطلاق سراحهم.

ويوم الخميس، أفاد التلفزيون الإثيوبي الحكومي باعتقال نحو 250 شخصا يشتبه بتورطهم في محاولة انقلاب فاشلة في إقليم أمهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار التلفزيون إلى أن الاعتقالات حدثت في العاصمة أديس أبابا ومدينة بحر دار شمال غربي البلاد، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويات المعتقلين أو متى جرت الاعتقالات.

يذكر أن السلطات الإثيوبية أعلنت السبت الماضي عن إحباط محاولة انقلاب في أمهرة شمال غربي البلاد، علما أن أعمال العنف التي رافقت المحاولة الانقلابية أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، كما قتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي، سياري ميكونين، على يد حارسه أثناء المحاولة الانقلابية.

المصدر: وكالات