الكرملين حول لقاء بوتين وترامب: هناك استعداد للحوار حول الرقابة على الأسلحة

أعلن الكرملين في أعقاب لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان، أن هناك استعدادا للحوار حول مواضيع الاستقرار الاستراتيجي.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، تعليقا على لقاء بوتين مع ترامب، اليوم الجمعة: “نؤكد أن هناك استعدادا لبدء الحوار حول المواضيع الجادة المتعلقة بالاستقرار ونزع السلاح والرقابة على الأسلحة”.

وأضاف قائلا: “بشكل عام، نؤكد أن هناك نية لمواصلة الحوار على المستوى الأعلى”.

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو لاحظت “الموقف البناء للرئيس ترامب ورغبته في تصحيح حالة الأوضاع البائسة في التعاون التجاري الاقتصادي، الذي لا يزال على مستوى منخفض جدا”.

وذكر المتحدث أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى المسألة المتعلقة بالبحارة الأوكرانيين الـ 24 المعتقلين في روسيا بعد انتهاكهم للحدود الروسية بالقرب من القرم، في نوفمبر الماضي، والذين تدعو واشنطن للإفراج عنهم، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين أوضح لترامب الموقف الروسي في هذا الشأن.

والتقى الرئيسان بوتين وترامب على هامش قمة “مجموعة العشرين” في مدينة أوساكا اليابانية. وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن الرئيسين بحثا العديد من القضايا الدولية، بما فيها أوكرانيا وإيران وسوريا.

المصدر: وكالات