عريقات: تصريحات مبعوث ترامب استخفاف بالعرب وقضاياهم

قال صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، إن تصريحات المبعوث الأمريكي، جيسون غرينبلات، تدل على مدى استخفاف “الفريق الاستيطاني بالعرب وقضاياهم العادلة”.

وأكد عريقات أن تصريحات غرينبلات، أمام المؤتمر السنوي لصحيفة “إسرائيل اليوم”، والتي قال فيها إنه “يجب استبدال اصطلاح المستوطنات بمدن أو أحياء سكنية، تمهيدا للتعايش، وأن إسرائيل لم تقم بأي أمر يستحق الانتقاد وأوقفنا استخدام اصطلاح (محتلة) لأن ذلك ليس العائق، تدل على مدى استخفاف هذا الفريق الاستيطاني (جاريد كوشنر، غرينبلات، ديفيد فريدمان) بالعرب وقضاياهم العادلة”.

وأضاف أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، خلال لقاء مع وفدين أمريكيين من أكاديميين ورجال دين ومؤسسات مجتمع مدني، والقنصل البريطاني العام، فيليب هول، كل على حدة، أن ذلك تحريض على كل من حضر ورشة المنامة، خاصة وأن جاريد كوشنر قال أثناء كلمته أمام المجتمعين في المنامة: “مبادرة السلام لا يمكن أن تكون أساسا للسلام، ولن نستخدم عبارة مبدأ الدولتين لأن ذلك غير واقعي”.

كما أشار عريقات إلى كلمة وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الذي صرح في كلمته أمام المجتمعين في البحرين بأنه يرى “في الغرفة الكثير من الأموال”.

ودعا المسؤول الفلسطيني جميع الأطراف التي حضرت “مؤتمر البحرين” إلى أن تصدر موقفا مشتركا تؤكد فيه التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، والقدس عاصمة لفلسطين، وحل قضية اللاجئين استنادا للقرار الأممي 194، والإفراج عن الأسرى.

ودان عريقات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب في العاصمة المحتلة القدس، وخاصة بلدة العيسوية، والتي أدت إلى استشهاد الشاب الأسير المحرر محمد سمير عبيد، وإصابة عدد آخر من المواطنين، إضافة إلى توزيع إخطارات لهدم بنايات ومنشآت في أراضي كفر عقب، ومنطقة الجبل شمال القدس، واقتحام بلدة العساكرة شرق بيت لحم، وسلفيت، والاعتقالات في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة وفا