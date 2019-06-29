المديرية العامة للطيران المدني: لم ولن نعطي اي موافقة على تشغيل رحلات عارضة

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان التالي : “عطفا على ما تناولته وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موافقة المديرية العامة للطيران المدني على رحلة “تشارتر” مشغلة بطريقة غير قانونية من قبل شركة Global Atlas تركيا لصالح احد مكاتب السياحة والسفر في لبنان.

ان المديرية العامة للطيران توضح بأنها لم ولن تعطي اي موافقة على تشغيل رحلات عارضة بمبدأ Layovar اي استعمال مطار رفيق الحديري الدولي كنقطة انطلاق لتسيير رحلات عارضة لصالح شركات اجنبية، خلال فترة مكوث الطائرة النظامية في المطار، وذلك احتراما لمبدأ الفصل ما بين الرحلات العارضة والرحلات النظامية.

ان المديرية العامة للطيران المدني اذ تؤكد عدم وجود اي موافقة على الرحلة التي تم ذكرها في البيان اعلاه، تطلب مجددا من مكاتب السياحة والسفر عدم بيع اي تذاكر سفر قبل التأكد من وجود موافقة خطية من المديرية العامة للطيران المدني على تلك الرحلات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام