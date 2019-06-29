وفد من حماس جال على فعاليات صيدا وعرض معهم الوضع الفلسطيني

زار وفد من حماس، برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، كلا من النائب بهية الحريري، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، عضو المكتب السياسي لحركة “أمل” ومسؤول منطقة صيدا بسام كجك، رئيس منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين، ومدير فرع المعلومات في منطقة الجنوب العقيد زاهر عاصي. وضم الوفد نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، مسؤول العلاقات اللبنانية أيمن شناعة، المسؤول السياسي في منطقة صور عبد المجيد العوض، حيث ناقش الوفد آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع الفلسطينية في لبنان.”

وجدد المجتمعون في بيان “رفضهم لكافة المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما صفقة القرن الأمريكية، مشددين على “أن الصفقة لن يكتب لها النجاح، على الرغم من كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

ولفت الوفد إلى “أن صفقة القرن تستهدف قضية اللاجئين بشكل أساسي، مؤكدين تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحق العودة ورفضهم لكافة أشكال التوطين والتهجير، وطالبوا”بضرورة تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين من خلال العمل على إقرار حقوقهم المدنية والإنسانية ليتمكنوا من العيش بكرامة حتى التحرير والعودة”.

وأمل عبد الهادي “أن ينتج الحوار اللبناني الفلسطيني قرارات ومراسيم من شأنها تخفيف الضغط النفسي والاجتماعي عن اللاجئين، كما نوه بانعقاد هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان لكي تقوم بمهامها المنوطة بها في خدمة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام