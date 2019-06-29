الأصوات التي يسمع صداها في ريف حلب الشمالي بمحيط مدينتي نبل والزهراء ناتجة عن استهداف الجيش السوري لمواقع المجموعات الارهابية في بلدات بيانون وحيان وعندان (الاخبارية السورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2019 - 00:42

الأصوات التي يسمع صداها في ريف حلب الشمالي بمحيط مدينتي نبل والزهراء ناتجة عن استهداف الجيش السوري لمواقع المجموعات الارهابية في بلدات بيانون وحيان وعندان (الاخبارية السورية)

منذ 2 ساعة 28 June، 2019
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