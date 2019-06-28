الوفاق: تصريحات وزير خارجية النظام بالبحرين تجاه الكيان الصهيوني مرفوضة

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين عن رفضها المطلق للتصريحات “المتهورة” لوزير خارجية النظام البحريني خالد بن أحمد تجاه الكيان الصهيوني.

وفي بيان لها ، قالت الوفاق إن هذه التصريحات المنفلتة والاندفاع المجنون للتشبت بالصهاينة والارتماء في أحضانهم يعكس توجه النظام الرسمي، مؤكدةً على أن كل ما صدر عن إبن احمد مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً من حيث الشكل والمضمون.

ووصفت الوفاق تصريحات وزير خارجية النظام بالمعيبة وأن ما جرى وقاحة غير مسبوقة وتعكس حجم العزلة بين النظام الاستبدادي والشعب البحريني الحر والعظيم، وتعطي مؤشر على حجم الارتماء من قبل النظام في أحضان الكيان الصهيوني لأسباب باتت واضحة.

هذا وقالت الوفاق بأن الكيان الصهيوني عدو غاصب في نظر كل البحرينيين بلا استثناء وليسوا شركاء ولا أصدقاء إلا في نظر النظام وأزلامه فقط، وأن السماح للصهاينة لدخول البحرين وتجوالهم في بعض أرجاء البحرين تم تحت حماية أمنية مشددة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للنظام وذلك عبر منع أي صوت أو احتجاج بالقوة من خلال استخدام لغة السلاح والنار ضد كل الشعب.

المصدر: قناة اللؤلؤة