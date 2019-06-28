مجلس نقابة المحامين تابع ملابسات حادث قصر عدل بعبدا بين محامين وغادة عون

أكد مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان، بعد اجتماعه الدوري اليوم وبعد التداول في البنود المدرجة على جدول الأعمال، أنه “تابع ملابسات وأبعاد الحادث المستنكر الحاصل في 26/6/2019 في قصر العدل ببعبدا بين بعض الزملاء المحامين وحضرة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي كان قد سبق له أن وضع يده عليه ويقوم بالتحقيقات اللازمة لتبيان الحقيقة، تمهيدا لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة”.

كما رحب المجلس ب”ما انطوى عليه الشطر الأخير من بيان مجلس القضاء الأعلى لجهة إناطة التحقيق في ما حصل بحضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة، واتخذ عددا من الإجراءات منها البحث في إرساء علاقة سوية متكاملة بين القضاة والزملاء المحامين من خلال إجتماع طارئ بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس النقابة بهدف وضع أسس عملية تصون كرامة المحامي وحصانته وتحفظ كرامة وهيبة القاضي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام