رئيس الوفد الوطني: جريمة تعز التي ارتكبها طيران العدوان وأدت لوقوع عدد من الشهداء والجرحى تعتبر استمرارًا للنهج الدموي العدواني – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 28 2019 - 21:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الصحة الفلسطينية: اصابة 49 مواطنا بالرصاص الحي جراء اعتداء جنود الاحتلال على المتظاهرين شرق غزة
قناصة الاحتلال يطلقون الرصاص بكثافة على المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة
وسائل اعلام فلسطينية: مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في العيساوية بالقدس المحتلة
قوات العدو الصهيوني تعتقل شابين في العيساوية وتصيب 10 فلسطينيين بينهم صحفي بالرصاص المعدني في كفر قدوم
قوى الحرية والتغيير في السودان: تظاهرات سلمية في 30 حزيران للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين
قوى الحرية والتغيير في السودان: اي محاولات للتخريب في 30 حزيران سيتم تحميل مسؤوليتها للمجلس العسكري
رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان: اذا ارادت قوى التغيير تشكيل حكومة فنحن مستعدون لذلك
تظاهرات في العاصمة الجزائرية وعدد من المدن للمطالبة بتسليم السلطة الى سلطة مدنية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد ترامب بحثا موضوع سوريا والوضع في ادلب
مصادر يمنية: 8 شهداء بينهم نساء وأطفال في غارتين للعدوان على منزل في تعز
مقتل جنديين سعوديين برصاص قناصة في مربع الشبكة في نجران
مصادر يمنية: اسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي الامريكي شرق جبل النار قبالة جيزان
منظمة العفو الدولية: ايطاليا توافق على وقف بيع الاسلحة للسعودية والامارات
الداخلية التونسية: تنفيذ 493 مداهمة واعتقال 25 شخصا يشتبه بانتمائهم الى تنظيمات ارهابية
وكالة الأناضول: اختفاء مروحية على متنها 12 عسكريا في منطقة بابوا الإندونيسية
مقتل شخصين إثر سقوط طائرة مدنية بولاية "نورث كارولينا" جنوب شرقي الولايات المتحدة الامريكية
رئيس الوفد الوطني: جريمة تعز التي ارتكبها طيران العدوان وأدت لوقوع عدد من الشهداء والجرحى تعتبر استمرارًا للنهج الدموي العدواني
منذ 7 mins
28 June، 2019
التعليقات
ذات صلة
عبد السلام : هذه الجرائم لن تزيد شعبنا اليمني إلا صمودًا وصبرًا وعزيمة في مواجهة المعتدي
مجلس الوزراء ينعقد الثلاثاء في السراي الحكومي
لجنة المال أقرت اعتمادات الأشغال وطلبت تفاصيل وتوزيع اعتمادات الطرق الدولية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}