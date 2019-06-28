إصابة 50 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرة العودة

أصيب اليوم، 50 مواطناً فلسطينياً بينهم 8 مسعفين و صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ 64 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وتوافد المواطنون الفلسطينيون إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على طول الشريط الحدودي شرقاً، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 64 لمسيرة العودة وكسر الحصار والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، تحت عنوان “فليسقط مؤتمر البحرين”.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، أن مئات الشبان بدأوا بالوصول قبيل أذان العصر، للتحضير للمشاركة الفاعلة في المسيرة، حيث وصلت الحافلات التي تقل المشاركين للمخيمات الخمسة (جباليا – غزة – البريج – خانيونس – رفح).

وانتشر جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول الشريط الفاصل استعداداً لقمع المتظاهرين السلميين في الجمعة الـ 64 لمسيرة العودة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 6 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم مسعف متطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني بطلق ناري في الكتف.

المصدر: فلسطين اليوم