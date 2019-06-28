عراقجي : اجتماع #فيينا خطوة إلى الأمام

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بانه خطوة الى الامام.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة المشتركة والذي استغرق 3 ساعات في العاصمة النمساوية فيينا، رحب ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع بالتقدم الحاصل في تفعيل الالية المالية بين اوروبا وايران “اينستكس” ، معتبرا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بانه يشكل خطوة الى الامام.

وجاء هذا التصريح في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد بمشاركة المساعدين السياسيين والمدراء العامين السياسيين في وزارات الخارجية لدول ايران ومجموعة 4+1 في فيينا.

المصدر: ارنا