إصابة 6 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال لفعاليات جمعة “فليسقط مؤتمر البحرين” شرق قطاع غزة (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 18:12

إصابة 6 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال لفعاليات جمعة “فليسقط مؤتمر البحرين” شرق قطاع غزة (يونيوز)

منذ 15 mins 28 June، 2019
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