الخارجية الصينية: الاتحاد الأوروبي اعلن عن الانتهاء من آلية “انستيكس” للحسابات مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 18:12
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الصحة الفلسطينية: اصابة 6 مواطنين جراء اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة شرق غزة
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الخارجية الصينية: الاتحاد الأوروبي اعلن عن الانتهاء من آلية “انستيكس” للحسابات مع إيران
منذ 45 mins
28 June، 2019
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