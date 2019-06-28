ايران تحيل شكواها بشأن انتهاك طائرة التجسس الاميركية لاجوائها إلى مجلس الأمن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2019 - 18:12

ايران تحيل شكواها بشأن انتهاك طائرة التجسس الاميركية لاجوائها إلى مجلس الأمن

منذ 2 ساعة 28 June، 2019
علم ايران
ايران - عربي وإقليمي

قال نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية غلام حسين دهقاني ، إن وزارة الخارجية الإيرانية احالت شكواها بشان انتهاك طائرة التجسس الاميركية المسيرة للاجواء الايرانية الى مجلس الامن الدولي .

وأضاف ان الرسالة اشارة الى انه في حال تكرار مثل هذه الانتهاكات فان ايران تحتفظ بحقها في الدفاع عن حدودها المائية والتصدي لاي عدوان .

وقال ان الجانب الأمريكي يدعي أن طائرة التجسس لم تدخل المجال الجوي الايراني ، وهو بالطبع لا يمكن أن يثبت مثل هذا الادعاء لأن الطائرة سقطت بعد استهدافها داخل الاراضي الايرانية .

المصدر: وكالة فارس

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